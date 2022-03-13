Женщину задержали за убийство малолетнего сына в московской квартире

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13 марта 2022, 12:07

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская на востоке Москвы был найден мертвым маленький ребенок. По подозрению в убийстве мальчика к настоящему моменту задержана его мать 1995 года рождения.

Тело ребенка 2019 года рождения со следами насильственной смерти было найдено утром в воскресенье. В квартире также находилась его мать.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова сообщила Агентству городских новостей "Москва", что женщина нанесла своему малолетнему сыну ножевые ранения, от которых тот скончался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в совершении преступления задержана.