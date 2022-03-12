В Челябинской области мужчина перевел мошенникам больше трех миллионов

62-летний мужчина был уверен, что спасает свои накопления.
Каждый думает: ну я на такое не попадусь. А потом попадается. Очередной южноуралец стал жертвой телефонных мошенников и лишился огромной суммы денег.
62-летнему мужчине позвонил «сотрудник финансового отдела банка», который сообщил, что некто пытается снять деньги с его счета.
Перепуганный житель Озерска был готов на все, лишь бы защитить свои сбережения. Следуя советам «специалиста», он установил предложенное ему приложение на телефон.
А затем получил звонок из полиции, в котором ему настоятельно рекомендовали следовать всем указаниям банковского работника.
Следует ли говорить о том, что было дальше? Две недели мужчина небольшими суммами переводил свои накопления на разные телефонные номера. А плюсом оформил несколько крупных кредитов, которые так же отправил мошенникам.
Когда вдруг банкиры перестали выходить на связь, озерчанин понял, что его обманули. Только к тому времени он уже лишился более чем трех миллионов рублей…
Дальше был поход уже в настоящую полицию. Уголовное дело возбуждено, но удастся ли найти виновных – большой вопрос.
В ГУ МВД России по Челябинской области еще раз напоминают: не теряйте бдительность. Не совершайте никаких операций в ходе телефонных разговоров с неизвестными. Вы всегда можете положить трубку и перезвонить в свой банк или в полицию и убедиться, что ничего не случилось.
Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги, обратитесь к консультанту, озвучьте свою проблему.