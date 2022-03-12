В Челябинской области мужчина перевел мошенникам больше трех миллионов

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

12 марта 2022, 11:07 Анна Семенова

Если вам звонят и сообщают о мошенничестве, вы всегда должны перезвонить в свой банк. Фото: сайт бесплатных иллюстраций

62-летний мужчина был уверен, что спасает свои накопления.

Каждый думает: ну я на такое не попадусь. А потом попадается. Очередной южноуралец стал жертвой телефонных мошенников и лишился огромной суммы денег.

62-летнему мужчине позвонил «сотрудник финансового отдела банка», который сообщил, что некто пытается снять деньги с его счета.

Перепуганный житель Озерска был готов на все, лишь бы защитить свои сбережения. Следуя советам «специалиста», он установил предложенное ему приложение на телефон.

А затем получил звонок из полиции, в котором ему настоятельно рекомендовали следовать всем указаниям банковского работника.

Следует ли говорить о том, что было дальше? Две недели мужчина небольшими суммами переводил свои накопления на разные телефонные номера. А плюсом оформил несколько крупных кредитов, которые так же отправил мошенникам.

Когда вдруг банкиры перестали выходить на связь, озерчанин понял, что его обманули. Только к тому времени он уже лишился более чем трех миллионов рублей…

Дальше был поход уже в настоящую полицию. Уголовное дело возбуждено, но удастся ли найти виновных – большой вопрос.

В ГУ МВД России по Челябинской области еще раз напоминают: не теряйте бдительность. Не совершайте никаких операций в ходе телефонных разговоров с неизвестными. Вы всегда можете положить трубку и перезвонить в свой банк или в полицию и убедиться, что ничего не случилось.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги, обратитесь к консультанту, озвучьте свою проблему.