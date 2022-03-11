В Московской области бывшего главу Раменского района Кулакова признали виновным в убийстве женщины

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11 марта 2022, 07:32

фото с сайта СКР

В Московской области бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова признали виновным в убийстве женщины Евгении Исаенковой. Обвинительный вердикт Кулакову вынесли присяжные Подольского городского суда. В ближайшее время в отношении бывшего чиновника будет вынесен приговор.

СМИ писали, что у Кулакова и Исаенковой были романтические отношения.

О решении суда информацию предоставил ГСУ Следственного комитета России по Московской области. Как установило следствие, в ночь на 2 мая 2019 года чиновник, находясь в салоне автомобиля своей знакомой Евгении Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом женщины нашли полицейские. Кулаков был задержан и в конце мая заключен в СИЗО.

По данным СКР, собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей Подольского горсуда достаточными для вынесения обвинительного вердикта по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского городского округа. Он признан виновным в убийстве.

Давая показания ранее, Куланов рассказал, что с познакомился с девушкой в 2012 году и понравились друг друг. Отношения скрывали. В 2014 году Евгения скинула их переписку его супруге.

Кулаков решил прекратить отношения. Но через три года они возобновили отношения, стали общаться ближе, сняли квартиру. О ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал девушку в последний путь.

Согласно экспертизе, в салоне автомобиля убитой, на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин. в ходе следствия обвиняемые давали разные версии преступления. По данному делу проведено не менее 26 экспертиз.