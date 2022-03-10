Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг новости о его гибели в Харькове

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10 марта 2022, 14:55

Аваков, скриншот с Фейсбука/ globallookpress.com

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его якобы гибели в Харькове. Политик сообщил, что он находится сейчас в Киеве.

Об этом сообщает в четверг, 10 марта, РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что украинский политик и экс-силовик погиб при взрыве в Харькове.