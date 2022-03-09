8 марта на озере в Челябинской области заблудились влюбленные

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9 марта 2022, 17:47 Анна Семенова

Влюбленные чуть не замерзли насмерть 8 марта. Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

Спасатели миасского отряда разыскивали пару среди сугробов.

Праздники редко когда обходятся без происшествий. Вот и вчера, 8 марта, миасским спасателям пришлось бродить по сугробам на озере Чебаркуль – там потерялась влюбленная пара.

Звонок в пожарно-спасательную часть поступил вечером. Парень и девушка сообщили, что потеряли путь на берег и замерзают. Дежурные и полицейские отправились на поиски. Кто-то прочесывал высокие сугробы, которые накануне намело на озере, кто-то остался «на суше» поддерживать связь.

Пройдя пять километров по льду, специалисты обнаружили потеряшек. От переохлаждения они уже начали засыпать. Огнеборцы растормошили пару, растерли, разогрели руки и ноги, укутали в одеяла, выдали валенки. Через несколько минут на место уже примчались снегоходы, которые эвакуировали всех на берег. Пострадавших отвезли в больницу для обследования.