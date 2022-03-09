В московском аэропорту «Внуково» самолет выкатился за пределы ВПП при взлете

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9 марта 2022, 10:19 Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Во вторник самолет Boeing российской авиакомпании "ЮТэйр" выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега в столичном аэропорту "Внуково". В результате случившегося никто не пострадал.

Уточняется, что с пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва – Сыктывкар все хорошо. Высадка граждан осуществлялась через трап штатным способом. Авиакомпания предоставила резервный борт.

Отмечается также, что самолет повреждений не получил. Сейчас специалисты проводят проверку технического состояния воздушного судна. Согласно предварительным данным, лайнер исправен.