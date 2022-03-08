В Смоленске один из пропавших троих детей найден мёртвым в реке

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8 марта 2022, 16:49

фото с сайта СКР

Следственными органами СКР по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков. В понедельник, 7 марта, двое братьев и их младший мальчик, проживающий на соседней улице Соболева в Смоленске, вышли из дома и ушли в неизвестном направлении.

Проживающие по близости жители города видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр.

Во вторник, 8 марта, около полудня тело восьмилетнего ребенка было обнаружено водолазами в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. Видимых признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.

Сейчас поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники детей, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.