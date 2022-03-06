В здании ТРЦ «Фестиваль» в Москве из-за угрозы пожара проходит эвакуация

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6 марта 2022, 11:20

торговый центр, pixabay.com

В здании торгово-развлекательного центра "Фестиваль", который находится на Мичуринском проспекте в Москве, утром в воскресенье, 6 марта, проводится эвакуация в связи с угрозой возникновения пожара.

Известно, что в здании ТРЦ "Фестиваль" транслируется сообщение об опасности возгорания, а также работает сигнализация. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", эскалаторы между этажами отключены. Посетителей торгового центра просят незамедлительно выйти на улицу.

К настоящему моменту дополнительной информации о случившемся не поступало.