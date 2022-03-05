Курьер на велосипеде сбил пенсионерку в центре Москвы

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5 марта 2022, 10:50 Источник: АГН "Москва"

велосипед, фото: pexels.com

В центре Москвы на Гоголевском бульваре курьер на велосипеде сбил пожилую женщину. Инцидент произошел 4 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

В ведомстве пояснили, что, подъезжая на велосипеде к пешеходному переходу, не сбавляя скорости, молодой человек 2003 года рождения, не успел среагировать на переходящую дорогу пенсионерку и сбил ее.

«Так как на велосипеде отсутствуют передние тормоза, молодой человек не успел среагировать и сбил женщину. В результате она упала на асфальт. Велосипедист остановился, помог 66-летней женщине присесть на лавку, позже ее забрала скорая помощь»,- отметили в МВД.

Юноша неофициально работает доставщиком еды в московской пиццерии. Он ехал по велосипедной дорожке на скорости 15 км/ч.

У пострадавшей диагностировали перелом бедренной кости. Женщина госпитализирована.

Проводится проверка, направленная на выяснение вех деталей случившегося.