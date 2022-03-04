В Челябинской области жители четырех городов отдали мошенникам почти 6 миллионов

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

4 марта 2022, 13:45 Анна Семенова

Для облапошивания населения создаются целые колл-центры. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В их числе 70-летняя бабушка, которая перечислила 2,8 млн кавалеру из соцсети.

Уж сколько раз твердили миру… Но люди, обманутые мошенниками, появляются регулярно. Южноуральцы настолько боятся потерять свои кровные, что готовы поверить всякому, кто предложит защитить заработанное.

Так жители Южноуральска, Кыштыма и Сатки лишились в общей сложности трех миллионов рублей. Всем им поступили звонки от работников банка или специалистов по возмещению компенсации за некачественные товары. В итоге, следуя инструкциям мошенников, люди переводили деньги на их счета.

Но самая яркая история произошла в Озерске. Здесь в полицию пришла 70-летняя обманутая невеста. Женщина в прошлом году познакомилась в соцсети с импозантным мужчиной, который сообщил, что работает в международной организации. После нескольких месяцев общения собеседник сделал озерчанке предложение. Однако приехать к любимой быстро он не мог, так как у него «финансовые проблемы». Ослепленная скорым счастьем пенсионерка несколько раз перечисляла жениху средства, всего около 2,8 миллионов рублей. И зря ждала его у окошка, он так и не появился. И из соцсети пропал. О своем горе женщина рассказала дочери, которая сразу поняла, что престарелую маму обманули.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.