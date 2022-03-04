В Челябинской области молодой мужчина потерялся в двух километрах от дома

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4 марта 2022, 12:41 Анна Семенова

У мужчины были обморожены ноги и руки. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Он шел из одного села в другое.

Более 12 часов не мог найти дорогу домой 28-летний житель Варненского района. Вышел он из поселка Комсомольский и направлялся в родной поселок Новопокровка. Эта местность отличается большим количеством болот, а также здесь располагается лесной массив. Среди сугробов мужчина в какой-то момент понял, что заблудился. По мобильному он позвонил спасателям и как смог объяснил, что видит вокруг. А дальше аккумулятор разрядился и связь пропала.

Перед специалистами ПСС встала непростая задача. Нужно было быстро определить квадрат поиска. Благодаря описанию потерявшегося, а также биллингу телефона, площадь территории оценили как 10 на 10 километров.

К работе подключилось около 20 человек: спасатели Локомотивного отряда ПСС Челябинской области, сотрудники полиции, караулы нескольких пожарных частей, пограничники и добровольцы из числа местных жителей.

Необходимо было пешком обойти местность в поисках следов, по имеющимся дорогам проехали на автомобилях, а на бездорожье особенно помогли снегоходы.

Когда пострадавший был найден, оказалось, что он не дошел до дома два километра. Обуви на нем не было, он сильно промерз. Несмотря на то, что при нем была зажигалка, развести огонь, чтобы согреться, он не смог.

Пострадавшему оказали первую помощь и на снегоходах эвакуировали к Новопокровке, где передали сотрудникам скорой. В больнице у мужчины диагностировали обморожения верхних и нижних конечностей.