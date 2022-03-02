В Челябинской области полиция задержала гонщиков на снегоходах в заповеднике

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2 марта 2022, 07:26 Анна Семенова

За нарушителями пришлось погоняться. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Добровольно останавливаться мужчины не захотели.

В догонялки с нарушителями пришлось поиграть сотрудникам опергруппы «Таганая» и ГИБДД. Квадрокоптер, облетая территорию Аршинского заказника обнаружил снегоходы, разъезжать на которых по особо охраняемой территории, конечно, запрещено.

Увидев преследователей, мужики дали дёру. Однако от ответственности уйти им не удалось. Как сообщают в пресс-службе национального парка «Таганай», за въезд в заказник каждый получил протокол и штраф в три тысячи рублей. Но главное, что техника, на которой устраивались покатушки, еще и не зарегистрирована, и прав на ее вождение у водителей не оказалось.