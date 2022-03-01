Спасателей Росавиации обвиняют в халатности, из-за которой студентка оказалась в инвалидной коляске

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1 марта 2022, 10:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Подмосковье суд пытается установить, кто все-таки виноват в том, что студентка Мария Лабутова получила тяжелые травмы и вынуждена заново учиться чистить зубы.

Инцидент произошел еще в августе 2017 года. На тот момент девушке был 21 год. Никакого отношения к парашютному спорту Мария не имела. На аэродроме Коробчеево под Коломной для сотрудников четырех региональных баз (РПСБ) Центрального авиационного поисково-спасательного центра (АПСЦ) Росавиации была организована воздушная тренировка. Бойцы должны были тренироваться десантироваться с самолетов и вертолетов к местам авиакатастроф для эвакуации пострадавших и оказания им первой помощи. Частью программы был прыжок в тандеме, который используют для доставки к месту происшествия экспертов, следователей или контейнеров с продовольствием или медикаментами. Изначально планировалось, что в качестве «груза» выступит фельдшер, но он пообещал место своей подруге. А та в последний момент отказалась и отправила вместо себя однокурсницу Марию.

«Мне было не важно, кто выступит в роли пассажира», - говорит инструктор-парашютист первого класса Дмитрий Подлесной. Все, что требовалось от Лабутовой – во время приземления поджать ноги. Однако получилось так, что правая стропа управления парашютом типа «крыло» не «расчековалась» полностью и его закрутило. Во время удара о землю спасатель сломал ноги и ребра, а девушка помимо таких же травм отбила внутренние органы и сломала несколько позвонков. Теперь у нее полный паралич нижних конечностей и ограничена подвижность верхней части тела.

По мнению экспертов, Подлесной грубо нарушил правила десантирования. Должен был отстегнуть основной парашют и выпустить запасной, но не сделал этого. Эту ошибку СКР квалифицировал как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но уголовное преследование Подлесного было прекращено в связи с истечением срока давности.

Отец пострадавшей девушки не был готов мириться с таким вердиктом и добился возбуждения нового уголовного дела. Теперь судят уже организаторов учений.