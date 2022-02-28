В Челябинской области пенсионерка провалилась в двухметровый погреб

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

28 февраля 2022, 14:00 Анна Семенова

Женщину достали с двухметровой глубины. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Достать ее смогли только спасатели.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, в выходные их бойцам пришлось 27 раз выезжать на различные происшествия, в числе которых ДТП, поиск заблудившихся туристов и бытовые проблемы. Спасено было 17 человек.

Самый яркий случай произошел в Златоусте. В одном из старых домов пенсионерка не заметила в вечерней темноте открытый люк и провалилась на два метра под землю.

Сама 61-летняя женщина выбраться не смогла, так как сильно ушиблась. При ней был телефон, она позвонила брату, но и он, прибыв на место, не смог решить проблему. Тогда решено было звонить спасателям.

Профессионалы быстро оценили место ЧП и при помощи альпинистского снаряжения достали пенсионерку из ямы. Хотя спасенная женщина и отказывалась от медицинской помощи, ей все же вызвали скорую. Медики отвезли пострадавшую в стационар, чтобы тщательно осмотреть.