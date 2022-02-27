Украина сообщила МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 февраля 2022, 20:10 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украина в воскресенье проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве.

Сообщение о том, что Украина сообщила информацию о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в своей столице, в воскресенье вечером передало РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что признаков радиоактивного выброса нет.

В заявлении Гросси, распространённом пресс-службой МАГАТЭ говорится, что, по данным Киева, ночью ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в столице, сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что если даже "эти пункты захоронения не содержат высокоактивных радиоактивных отходов, находящиеся там на хранении или захороненные радиоактивные отходы могут стать причиной серьезного радиологического воздействия". Это подчеркивает необходимость их защиты.

С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Российские войска наносят удары только по военным объектам.