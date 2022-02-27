ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

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27 февраля 2022, 15:07 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: AlphaSpecnaz/globallookpress.com

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили, что сотрудники российских спецслужб предотвратили нападение террориста в Калужской области.

В ведомстве уточнили, что в Калужской области предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

В тайнике недалеко от арендованного жилья злоумышленника найдены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения.

Ранее сообщалось, что 23 февраля ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, готовившийся сторонниками «Правого сектора» (запрещен в РФ).