В Челябинской области мужчина взял в кредит несколько миллионов и скрылся

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

25 февраля 2022, 17:50 Анна Семенова

Мужчина рассчитывал, что замел все следы и его не найдут. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Однако правосудие настигло его.

В голове этого магнитогорца план, судя по всему, выглядел идеальным. В 2018 году он прошелся по пяти банкам, в каждом из которых взял по кредиту. Общая сумма займов составила около четырех миллионов рублей. Получив наличность, мужчина уволился с работы, развелся с женой, выписался из квартиры, продал все имущество и уехал из Челябинской области. Разумеется, выплачивать долги он не собирался.

И очень удивился, когда его нашли, арестовали и вернули в Магнитогорск – на скамью подсудимых. За мошенничество в особо крупном размере мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно, кроме того пять лет он будет находиться на испытательном сроке. Такое наказание суд назначил, учитывая двух малолетних детишек на иждивении, а также частичное возмещение ущерба.