В Астраханской области задержали таксиста, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

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25 февраля 2022, 11:39 Источник: Следственный комитет

Фото с сайта Следственного комитета.

Следственный комитет России по Астраханской области расследует дело об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, занимавшийся частным извозом.

«Днем 23 февраля 2022 года на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра криминалисты обследовали дно реки с помощью специальной техники и обнаружили сумочку потерпевшей, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон», - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

По подозрению задержан 54-летний таксист. На допросе он признался в совершении преступления.

«22 февраля 2022 года он увидел девочку около магазина и предложил довести ее до дома. Далее мужчина предложил покататься и привез ее на берег реки Волга, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду», - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина.