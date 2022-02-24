В Азовском море два грузовых судна попали под обстрел ВСУ

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24 февраля 2022, 15:57

Побережье Азовского моря, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В акватории Азовского моря под ракетный огонь ВСУ попали два гражданских грузовых судна. Информацию сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару вооружённых сил Украины», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ракетный обстрел украинская сторона вела с территории Мариуполя.

Уточняется, что нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту произошёл пожар. Один из членов экипажа судна получил тяжёлое ранение.