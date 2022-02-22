В Челябинской области следователи проверяют историю с избитой школьницей

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

22 февраля 2022, 11:29 Анна Семенова

Мама пострадавшей девочки говорит, что ее ребенка пинали ногами по голове. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Конфликт произошел между третьеклассниками в Копейске.

Информация о ЧП появилась вчера, 21 февраля, в социальных сетях. Жительница Копейска написала пост о том, что ее дочь, ученицу третьего класса, 16 февраля избили одноклассники. Со слов матери, ребенок несколько минут лежал без сознания после того, как один из мальчиков прыгнул ей на голову прямо возле школы. Потом учитель подняла девочку и отправила домой, не обратившись к медикам.

В следственном управлении СК по Челябинской области сообщают, что начали проверять данную информацию. Дело находится на контроле у руководителя управления.