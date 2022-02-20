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20 февраля 2022, 22:47

Франческа Тардиоли, посол Италии в Австралии

Посол Италии в Австралии Франческа Тардиоли погибла во время отдыха на родине. Дипломат скончалась 19 февраля, упав с балкона с четвертого этажа дома в городе Фолиньо. Издание Corriere di Umbria пишет, что Франческе Тардиоли было 57 лет.

По данным издания, женщина потеряла равновесие, перегнувшись через перила.

Но имеется версия, что падение дипломата не было случайностью. С гибелью итальянского посла разбираются следователи.

Франческа Тардиоли работала в дипломатическом корпусе с 1991 года. На протяжении своей дипломатической карьеры она служила в посольствах и консульствах в Албании, Саудовской Аравии, Ливии, в представительстве при НАТО.