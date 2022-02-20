Замминистра здравоохранения Челябинской области Кузнецов проведет в СИЗО 2 месяца

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20 февраля 2022, 10:22 Анна Семенова

Томографы закупались по завышенной цене. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Регион вновь обсуждает коррупционный скандал с участием чиновника.

Вчера, 19 февраля, решением Тракторозаводского районного суда Челябинска заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов отправился в СИЗО. За решеткой чиновник проведет минимум два месяца – до 18 апреля.

Кузнецова, который занимает свой пост с 2013 года, задержали в пятницу, 18 февраля, на допрос его увезли прямо с рабочего места. В здании самого министерства прошли обыски.

Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в крупном мошенничестве. Речь идет о сговоре с поставщиком компьютерных томографов. Аппараты были закуплены для медучреждений региона по завышенной стоимости. По предварительным данным, из бюджета таким образом было похищено более 63 миллионов рублей.