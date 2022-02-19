Cтудент-первокурсник умер в спорткомплексе МГТУ имени Баумана

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 февраля 2022, 10:18

фото: pixabay.com

В Москве об сердечного приступа умер студент первого курса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Тело юноши обнаружили в спорткомплексе вуза в спортивном зале на матах без следов насильственной смерти.

Студенты говорят, что молодой человек упал в обморок и умер. Предположительная причина смерти студента - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило в воскресенье, что 8 февраля поступило сообщение о трупе в общественном месте по адресу: Госпитальная набережная, д. 4, стр. 1 (спортивный комплекс МГТУ имени Баумана).

Установлено, что студент не имел противопоказаний к занятиям спортом. В настоящее время правоохранители проводят проверку.