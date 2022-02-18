В Подмосковье погибли двое рабочих, сорвавшись с крыши многоквартирного дома при чистке снега

В Подмосковье при расчистке снега с крыши многоквартирного дома сорвались трое рабочих. Двое погибли, один с травмами попал в больницу, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел в пятницу на улице Ленина города Климовска городского округа Подольск Московской области.
«По поручению прокуратуры Московской области Подольская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что В Москве в пятницу из-за упавшей с крыши наледи погибла женщина.