Охранник фитнес-клуба на юге Москвы в ходе конфликта выстрелил в человека

Охранник фитнес-клуба в Донском районе Москвы в ходе конфликта выстрелил в грудь мужчине. Соответствующую информацию журналистам утром в четверг предоставил источник в правоохранительных органах.
Установлено, что тридцатилетний мужчина получил огнестрельное ранение груди в ходе конфликта с сотрудником охраны рядом с фитнес-клубом на улице Орджоникидзе. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", пострадавшего доставили в одну из столичных клиник.
По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.