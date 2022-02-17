Охранник фитнес-клуба на юге Москвы в ходе конфликта выстрелил в человека

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17 февраля 2022, 10:43

машина полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

Охранник фитнес-клуба в Донском районе Москвы в ходе конфликта выстрелил в грудь мужчине. Соответствующую информацию журналистам утром в четверг предоставил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что тридцатилетний мужчина получил огнестрельное ранение груди в ходе конфликта с сотрудником охраны рядом с фитнес-клубом на улице Орджоникидзе. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", пострадавшего доставили в одну из столичных клиник.

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.