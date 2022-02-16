Сегодня в Челябинской области бродячие собаки вновь покусали ребенка

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16 февраля 2022, 11:39 Анна Семенова

Случаи с нападением бездомных собак участились по всей стране. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

11-летняя жительница Коркино попала в больницу.

За последний месяц новости о нападении бездомных собак поступают из всех уголков страны. Иногда все обходится испугом, а иногда – госпитализацией.

Следственный комитет Челябинской области проводит проверку по факту нападения бездомной собаки на 12-летнего мальчика в поселке Федоровка. Подросток гулял не на пустыре и не в лесу, а на детской площадке. Пес вцепился ему в лицо. Мальчику понадобилась медицинская помощь.

А в это время сайт «Челябинск Сегодня» сообщает о сегодняшнем нападении. ЧП произошло в городе Коркино. Стая бродячих собак кинулась на 11-летнюю девочку возле жилого дома. С травмами головы и тела ребенка увезли в больницу.