Энергетику, по вине которого погиб челябинский школьник, ограничили свободу

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14 февраля 2022, 11:31 Анна Семенова

Энергетик не проследил за безопасностью на территории жилого комплекса. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Суд вынес приговор мужчине, который недобросовестно подошел к своим обязанностям.

ЧП произошло в Челябинске, на территории ЖК «Театральный» в Тракторозаводском районе в июне прошлого года. 10-летний мальчик, играя во дворе, взялся за провод и получил удар током, от которого скончался.

Виновным в происшествии признали главного энергетика жилого комплекса. 57-летний мужчина не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок. Свою вину подсудимый полностью признал, семье погибшего ребенка он выплатил компенсацию морального вреда.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Челябинской области, суд вынес приговор по статье «причинение смерти по неосторожности» и назначил специалисту наказание в виде ограничения свободы на два года. Это значит, что он не может покидать место постоянного проживания в определенное время, посещать определенные места, выезжать за пределы Челябинска, посещать массовые мероприятия. А также обязан являться в органы по установленному графику.