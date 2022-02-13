Туристка из Перми получила травмы на Таганае

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13 февраля 2022, 18:39 Анна Семенова

Спасатели на снегоходах чуть меньше часа доставляли пострадавшую к врачам. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинско

Женщине понадобилась помощь спасателей.

Звонок в спасательную службу поступил ночью. Дежурный приюта национального парка «Таганай» сообщил, что у них ЧП. Группа туристов из Перми арендовала домик в горно-таежной местности. 35-летняя женщина в темноте упала, ушиблась и обожглась. Ей срочно требовалась помощь специалистов.

На место выехали спасатели из Златоуста. Они оказали пострадавшей первую помощь и на снегоходах, минуя 10 километров бездорожья, отвезли в Центральную усадьбу. Там женщину уже ждали медики скорой помощи.

Пресс-служба поисково-спасательной службы еще раз напоминает туристам: в горах нужно быть особенно осторожными!