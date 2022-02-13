Туристка из Перми получила травмы на Таганае

Женщине понадобилась помощь спасателей.
Звонок в спасательную службу поступил ночью. Дежурный приюта национального парка «Таганай» сообщил, что у них ЧП. Группа туристов из Перми арендовала домик в горно-таежной местности. 35-летняя женщина в темноте упала, ушиблась и обожглась. Ей срочно требовалась помощь специалистов.
На место выехали спасатели из Златоуста. Они оказали пострадавшей первую помощь и на снегоходах, минуя 10 километров бездорожья, отвезли в Центральную усадьбу. Там женщину уже ждали медики скорой помощи.
Пресс-служба поисково-спасательной службы еще раз напоминает туристам: в горах нужно быть особенно осторожными!