В Свердловской области мужчина застрелил жену, за то что она его «пилила», а потом устроил стрельбу по прохожим

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13 февраля 2022, 15:55 Источник: Telegram-канал SHOT

Фото задержания с паблика ВКонтакте «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

В Среднеуральске Свердловской области задержан мужчина, устроивший стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Как рассказал сам стрелок на допросе, он намеревался убить жену, а затем застрелиться.

Как пишет телеграм-канал SHOT, мужчине 67 лет. Ранее проблем с законом не имел. Как рассказал он на допросе, жена его постоянно пилила и он, в конце концов, не выдержал. В воскресенье мужчина отправился в гараж, выпил и взял обрез. Вначале собирался убить жену, а потом себя.

В результате жена скончалась от огнестрельного ранения. Пострадавших среди прохожих нет.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и тещу.