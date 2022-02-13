В Ивановской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей

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13 февраля 2022, 13:47 Источник: IvanovoNews

Фото с сайта Следственнного комитета.

В Юрьевце Ивановской области при тушении пожара в частном доме утром в воскресенье обнаружили тела четверых детей — двух мальчиков и двух девочек, сообщает региональное управление Следственного комитета по Ивановской области.

Самому младшему ребенку был год, старшему — 10 лет. Взрослых в доме не оказалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как пишет местный новостной портал IvanovoNews, семья считалась неблагополучной: отец находится в местах лишения свободы. Где в момент трагедии была мать, неизвестно - ее до сих пор ищут.

На место происшествия выехали областной прокурор и глава регионального управления СКР. Начато расследование, в ходе которого в том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики правонарушений.

Ранее в понедельник сообщалось о пожаре в частном доме в Якутии, при котором погибли шесть человек, в том числе четверо детей.