В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

13 февраля 2022, 10:57 Анна Семенова

Пожар произошел сегодня утром. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Один человек пострадал.

Рано утром в соцсетях на страницах челябинцев стали появляться устрашающие фотографии черного дыма, который валит с территории лакокрасочного завода. В управлении МЧС выдали некоторые подробности происшествия. 10 человек смогли самостоятельно эвакуироваться с предприятия до того, как примчались пожарные. Но один работник завода все же получил ожоги лица и рук, его увезли в больницу.

Всего горело 300 «квадратов» площади, сейчас на месте продолжают трудиться сотрудники газодымозащитной службы, они устраняют последствия пожара.