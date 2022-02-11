Самолёт Ан-2 рухнул на Камчатке: пилоты погибли

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 февраля 2022, 12:16

Самолёт, скриншот с экрана видеоролика Facebook

На Камчатке недалеко от села Северные Коряки упал самолёт Ан-2. Сообщается, что на борту находились двое человек, оба погибли. Об инциденте стало известно от пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Самолет совершил падение при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы с. Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа», − сообщает ТАСС подробности произошедшего.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подчёркивает, что самолёт взлетал с необорудованной полосы. Уточняется, что погода в районе происшествия малооблачная, без ветра.

Спасательное ведомство подтвердило гибель обоих членов экипажа самолёта. К месту происшествия прибыли спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей.