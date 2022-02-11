В Подмосковье школьник ранил сверстника

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11 февраля 2022, 12:00 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В подмосковных Мытищах один шестиклассник нанес другому удар ножом. Соответствующую информацию утром в пятницу, 11 февраля, предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Конфликт между школьниками произошел в минувший четверг, 10 февраля. Установлено, что один мальчик в ходе ссоры начал нецензурно браниться, после чего второй достал перочинный нож и ударил своего оппонента в плечо. В результате случившегося пострадавший был госпитализирован.

В настоящий момент жизни шестиклассника ничего не угрожает, однако известно, что у него задето легкое.