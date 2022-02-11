В Подмосковье школьник ранил сверстника

В подмосковных Мытищах один шестиклассник нанес другому удар ножом. Соответствующую информацию утром в пятницу, 11 февраля, предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах.
Конфликт между школьниками произошел в минувший четверг, 10 февраля. Установлено, что один мальчик в ходе ссоры начал нецензурно браниться, после чего второй достал перочинный нож и ударил своего оппонента в плечо. В результате случившегося пострадавший был госпитализирован.
В настоящий момент жизни шестиклассника ничего не угрожает, однако известно, что у него задето легкое.