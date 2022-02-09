В Челябинске задержали за взятку директора горсада им.Пушкина Игоря Клеина

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

9 февраля 2022, 19:28 Анна Семенова

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для Игоря Клеина. Фото: страница Игоря Клеина в соцсетях.

Речь идет о сумме более 200 тысяч.

В Следственном комитете Челябинской области сообщили, что в отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело. Местные СМИ тиражируют информацию, что задержан Игорь Клеин, возглавлявший с 2019 года МАУ «Горсад им.Пушкина».

По данным оперативников, подозреваемый получил взятку более 200 тысяч рублей от некоей коммерческой фирмы, обещая взамен покровительство и некоторые незаконные действия.

Уголовное дело ведут сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Челябинску. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает Интерфакс, в пресс-службе городской администрации информацию опровергать не стали, обещали оказать следствию всяческое содействие в расследовании.