Мошенники похитили 16 миллионов рублей у племянника Сталина Леонида Аллилуева

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9 февраля 2022, 15:45 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Москве жертвой телефонных мошенников стал 93-летний племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой отечественной войны Леонид Аллилуев. Он перевел аферистам 16 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

Звонки мужчине продолжались с сентября по октябрь прошлого года. Мошенники действовали по известной схеме, представляясь сотрудниками банка. Они сообщали ветерану, что его средства в опасности и убеждали перевести деньги на «безопасный счет». В полицию Аллилуев обратился только в феврале.

Жертвой аферистов он становится уже не первый раз. В прошлом году мошенница пыталась похитить у Аллилуева 5 млн рублей, ее задержали в момент передачи денег. Аферистка получила 3,5 года лишения свободы.

Леонид Аллилуев - сын Надежды Аллилуевой, сестры второй жены Сталина Светланы.