В Челябинске наказан полицейский, продавший похоронщикам данные об умерших

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9 февраля 2022, 12:43 Анна Семенова

Полицейский "сливал" данные об умерших челябинцах в похоронную контору. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Он лишен свободы и права работать в органах.

Те, кто сталкивался с потерей близких, знают, что представители ритуальных контор приезжают на место происшествия быстрее, чем полиция. Конечно, такую информацию похоронщики могут узнать только из первых уст, то есть от правоохранителей.

В Советском районе Челябинска такой вот полицейский, торгующий данными об умерших, получил серьезное наказание. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, приговор вынесли в отношении сотрудника дежурной части УМВД. За 37 тысяч рублей, которые ему заплатил представитель похоронного агентства, мужчина оперативно предоставлял информацию о тех, кто скончался.

Суд назначил полицейскому три года лишения свободы условно. Кроме того в течение двух лет он не имеет права занимать определенные должности.