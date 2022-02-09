В Подмосковье ночью грабители напали на магазин «Пятерочка» и убили кассира

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9 февраля 2022, 10:50 Источник: АГН "Москва"

Задержание, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В ночь на среду в Истринском районе Московской области был ограблен магазин «Пятерочка». Убита 51-летняя кассир, директор магазина и его жена получили травмы. Грабители задержаны.

«По данным следствия, 9 февраля 2022 года в ночные часы в помещение магазина вошли четверо вооруженных бейсбольными битами. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 96 тыс. руб., после чего скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы», сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

По горячим следам грабители задержаны. Подозреваемых в нападении четверо. По данным следствия, все они граждане одной из соседних стран, им от 19 до 24 лет. Сейчас они доставлены на допрос.

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