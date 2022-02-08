В крупной аварии на Рублевке пострадал российский миллиардер Алексей Шепель

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8 февраля 2022, 17:38 Источник: РИА Новости

Фото Telegram: t.me/moscowtop

В крупном ДТП на Рублевском шоссе Москвы пострадал российский миллиардер Алексей Шепель. Всего при столкновении девяти автомобилей различные травмы получили четыре человека.

ДТП произошло на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве в районе станции метро Кунцевская. Предположительно виновником аварии стал водитель «Мерседеса», принадлежащего бизнесмену. Как сообщили в московском управлении ГИБДД, три человека, в том числе Шепель, оказались заблокированы в своих автомобилях - их пришлось извлекать при помощи спасателей.

Сообщается, что предприниматель доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Алексей Шепель - владелец девелоперской компании S.Holding. Ранее он возглавлял одно из управлений Департамента градостроительной политики правительства Москвы. Являлся помощником депутата Госдумы Хованской и членом Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе Государственной Думы.