В деле о гибели семи пациентов в петербургском медцентре появились новые фигуранты

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8 февраля 2022, 10:19 Источник: СУСК РФ по Санкт-Петербургу

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В деле о гибели семи пациентов в медицинском центре Санкт-Петербурга появились три новых фигуранта. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 8 февраля, в пресс-службе СК РФ.

Сообщается, что обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, к настоящему моменту предъявлено двум заместителям главного врача медцентра, а также старшей медсестре данного учреждения.

Напомним, ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов и заведующая клиники Елена Медведева.