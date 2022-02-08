В деле о гибели семи пациентов в петербургском медцентре появились новые фигуранты

В деле о гибели семи пациентов в медицинском центре Санкт-Петербурга появились три новых фигуранта. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 8 февраля, в пресс-службе СК РФ.
Сообщается, что обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, к настоящему моменту предъявлено двум заместителям главного врача медцентра, а также старшей медсестре данного учреждения.
Напомним, ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов и заведующая клиники Елена Медведева.