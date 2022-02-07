В Челябинской области поймали девушку, обманувшую по телефону трех бабушек

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

7 февраля 2022, 18:57 Анна Семенова

Молодая женщина успешно притворялась родственницей пожилых бабушек. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Молодая мошенница играла роль внучки, попавшей в серьезное ДТП.

Многие уверены, что телефонных мошенников никогда не находят. Но это не так. Например, полицейские Челябинской области задержали в Златоусте даму из Уфы. 26-летняя гражданка подозревается в телефонном мошенничестве. На уловки девицы попались три пожилые бабушки, 76, 82 и 84 лет. Всем им поступил звонок от «внучки», которая рыдала в трубку, сообщая, что попала в серьезную аварию и ей срочно нужны деньги на операцию для пострадавшего по ее вине человека.

Одна из бабулек отдала лже-родственнице через посредника 130 тысяч рублей, вторая 280 тысяч, а третья и вовсе приготовила миллион. Спасли последнюю пенсионерку родственники первых двух. Они быстро сообщили в полицию.

Девушку вычислили и поймали. Оказалось, ранее она уже была судима. Сейчас в отношении нее снова возбуждено несколько уголовных дел. Молодая женщина находится под стражей. Часть денег, а именно 60 тысяч, у нее изъяли. Если окажется, что дама причастна и к другим подобным случаям, она отправится в тюрьму на шесть лет.