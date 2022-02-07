Медики сообщили, что состояние брошенной матерью в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке девочки улучшается

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7 февраля 2022, 16:13

фото: pixabay.com

В Узбекистане трехлетняя девочка, которую в конце декабря мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, поправляется, ее здоровье улучшается день ото дня. В Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили, что пострадавшая девочка проходит плановые процедуры под наблюдением медиков.

В Ташкенте 28 января молодая женщина на глазах посетителей сбросила свою дочь в вольер к медведю.

Малышка упала к зверю с высоты около пяти метров. Сотрудники зоопарка оперативно среагировали и заманили медведя во внутренние помещения. Девочка в результате падения получила травмы. Малышку госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах". Она задержана.