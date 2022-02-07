В Краснодарском крае четыре ребенка и один взрослый погибли от отравления угарным газом

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7 февраля 2022, 12:01

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В жилом доме в Северском районе Краснодарского края четверо детей и один взрослый человек погибли в результате отравления угарным газом. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб.

Происшествие случилось в поселке Афипский. Установлено, что пять человек получили отравление бытовым газом. Среди жертв, по словам осведомленного источника, четверо несовершеннолетних.

Подчеркивается, что, согласно предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности газового оборудования. Точные обстоятельства и причины происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.