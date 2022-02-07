В ТиНАО автомобиль насмерть сбил пешехода

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7 февраля 2022, 09:53

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В поселении Рязановское в ТиНАО вечером в минувшее воскресенье автомобиль совершил наезд на мужчину. В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве журналистам сообщили, что человек погиб.

Авария случилась 6 февраля около 22:00 в деревне Мостовское поселения Рязановское возле дома номер один по улице Слобода.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", водитель иномарки допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Гражданин 1982 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится проверка.