В Тульской области на трассе «Крым» столкнулись около тридцати автомобилей

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6 февраля 2022, 19:19 Источник: "Интерфакс"

Сотрудник ДПС, Zamir Usmanov/globallook.com

Около тридцати автомобилей столкнулись на трассе «Крым» в Заоском районе Тульской области вечером в воскресенье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается о семи пострадавших, трое из них — дети. По предварительным данным, все несовершеннолетние получили травмы средней степени тяжести и направлены в медицинские учреждения Тулы. Угрозы для их жизни нет.

Прокуратура Заокского района начала проверку в связи с массовым ДТП.

Как сообщили в управлении МВД по Тульской области, причиной аварии стали плохие погодные условия. В полиции рекомендуют водителям воздержаться от поездок из-за непогоды.

Ранее сегодня сообщалось о массовом ДТП с участием шести автомобилей на Киевском шоссе.