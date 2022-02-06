На 61-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 февраля 2022, 09:58

фото: сайт МВД РФ

В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на 61-м километре внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублевским шоссе произошло массовое ДТП.

«На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублёвским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин»,- пояснили в ведомстве.

В данным момент времени движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Информация о пострадавших или погибших пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 4 февраля три автомобиля столкнулись на Рублёвском шоссе.