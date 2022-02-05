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В Твери пропала 13-летняя девочка София Дунаева

, 13:43 Источник: СКР

В Твери пропала 13-летняя девочка София Дунаева
София Дунаева, фото с сайта СКР

В Твери пропала 13-летняя девочка София Дунаева. В пятницу, 4 февраля, подросток ушла из дома и до сих пор место её нахождения не установлено.​ Поиском девочки занимаются полиция, следователи.

Дома у Софии побывали следователь и полицейские, опрошены родственники девочки, устанавливается круг общения подростка
Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшей, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

В конце января в г. Торопец  Тверской области искали пропавшего Максима Ковелова. Отряд "Лиза Алерт" сообщил, что мальчик найден живым.

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