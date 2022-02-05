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В подмосковных Химках ребенок получил травму из-за падения на него наледи с крыши жилого дома

, 10:16

В подмосковных Химках ребенок получил травму из-за падения на него наледи с крыши жилого дома
фото: pixabay.com

В подмосковных Химках годовалый ребенок получил травму головы из-за падения на него наледи с крыши 25-этажного жилого дома. Инцидент в Химках произошел в пятницу, 4 февраля. Пострадавшего малыша госпитализировали.

В правоохранительные органы города поступило сообщение о доставлении в больницу мальчика с ушибом головы.
СМИ сообщали, что травму малыш получил из-за падения на него глыбы льда с крыши дома.

По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.

Врадий отметила, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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