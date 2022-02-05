Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе

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5 февраля 2022, 09:05

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Московской области в субботу ранним утром грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 километре Горьковского шоссе в Балашихе. В результате аварии один человек пострадал.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью, во время движения у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, что привело к столкновению с надземным пешеходным переходом с последующим опрокидыванием на проезжую часть. Движение транспорта по шоссе было затруднено, - сообщает АГН "Москва".

Для освобождения проезжей части от обломков моста привлекалась инженерная техника.

В региональном главке МЧС уточнили, что получили информацию о ДТП на Горьковского шоссе около 04:30.

В результате аварии, по данным МВД, пострадал 40-летний водитель грузовика. Мужчина госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Москве в Кутузовском тоннеле опрокинулся грузовой автомобиль, движение транспорта на участке осуществлялось по одной полосе. Проезжую часть в этом тоннеле освободили после ДТП, сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.