Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе

В Московской области в субботу ранним утром грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30 километре Горьковского шоссе в Балашихе. В результате аварии один человек пострадал.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью, во время движения у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, что привело к столкновению с надземным пешеходным переходом с последующим опрокидыванием на проезжую часть. Движение транспорта по шоссе было затруднено, - сообщает АГН "Москва".
Для освобождения проезжей части от обломков моста привлекалась инженерная техника.
В региональном главке МЧС уточнили, что получили информацию о ДТП на Горьковского шоссе около 04:30.
В результате аварии, по данным МВД, пострадал 40-летний водитель грузовика. Мужчина госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Москве в Кутузовском тоннеле опрокинулся грузовой автомобиль, движение транспорта на участке осуществлялось по одной полосе. Проезжую часть в этом тоннеле освободили после ДТП, сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.