СК сообщил о задержании заведующей отделом медцентра в Петербурге, где погибли семь пациентов

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4 февраля 2022, 12:39 Источник: РИА "Новости"

больница, pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали завотделом лучевой диагностики по делу о гибели пациентов медицинского центра в Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Уточняется, что к настоящему моменту задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра в качестве подозреваемой. Сейчас решается вопрос о предъявлении гражданке обвинения, а также об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось об аресте главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгения Попова по ч. 3 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ и ч. 3 ст. 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.