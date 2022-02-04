В Красноярске десятилетний мальчик погиб в результате падения с горы при катании на ледянке

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4 февраля 2022, 11:13 Источник: СУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Красноярске ребенок погиб после неудачного падения с горы во время катания на ледянке. Вышеуказанное происшествие случилось еще в конце января, однако известно о нем стало только сейчас.

22 января десятилетний мальчик катался с отцом со склона недалеко от улицы Высокая. В какой-то момент отец отошел к машине, а его сын скатился с горы, ударился головой и получил открытую черепно-мозговую травму. Ребенок был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался через полторы недели.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.